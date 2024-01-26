Остин подтвердил начало переговоров между США и Ираком: на повестке дня 'углубление сотрудничества' в сфере безопасности

В ближайшие дни Соединенные Штаты и Ирак приступят к официальным переговорам о завершении миссии военной коалиции во главе с США, сформированной для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ) в этой азиатской стране. Таким образом, Вашингтон и Багдад начнут процесс вывода американских войск из Ирака.

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Об этом сказал министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. Его заявление обнародовало Министерство обороны США.

По словам Остина, США и Ирак проведут заседание рабочих групп Высшей военной комиссии, положив начало процессу выхода американских войск, о котором обе страны договорились в ходе переговоров в Вашингтоне в августе прошлого года. Это должно обеспечить переход к долгосрочному двустороннему партнерству по безопасности.

Военные и оборонные специалисты в рабочих группах сформируют график переходного периода, учитывая три ключевых фактора: угрозу, которую составляет ИГИЛ, стабильность иракского правительства и сил безопасности, отметил глава Пентагона.

Сейчас в Ираке находятся около 2500 военных США, которые предоставляют там консультации и помогают с декабря 2021 года, когда американские военные объявили о прекращении своей "боевой роли" в стране.

Ллойд Остин подчеркнул, что правительство Ирака официально не просил США вывести войска, и контингент до сих пор находится там по приглашению правительства Ирака.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно CNN сообщило, что Соединенные Штаты намерены начать переговоры с Ираком по поводу будущего военного присутствия США на территории этой страны. В Багдаде присутствие иностранных военных назвали дестабилизирующим фактором на фоне войны в Газе.

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