'Остается несколько миллиардов': в Пентагоне признали, что администрация Байдена не успеет предоставить Украине $3,8 млрд

Администрация действующего президента США Джо Байдена до 20 января не успеет реализовать всю сумму в рамках одобренного Конгрессом финансирования помощи для Украины. Сумма, которая останется, перейдет в распоряжение новой администрации Белого дома во главе с Дональд Трамп.

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Как сказала на брифинге в среду, 8 января, заместитель спикера главы Пентагона Сабрина Сингх, останется еще "несколько" миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что около $3,8 млрд по программе президентских полномочий останется неиспользованными.

Так она ответила на вопрос, обеспокоены ли в Белом доме тем, что для новой администрации остается значительная сумма, которую не потратили на вооружение для ВСУ.

"Да, у новой администрации останется несколько миллиардов долларов полномочий, чтобы решить, что они будут делать с ними. Что я бы сказала, по вопросу о том, обеспокоены ли мы? Украина имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе. И именно благодаря нашим усилиям Украина продолжает добиваться успехов на поле боя", – сказала представитель Пентагона.

Она подчеркнула, что Украина продолжает защищаться от российской полномасштабной агрессии в том числе при поддержке Соединенных Штатов и других союзных стран и коалиций через Контактную группу по обороне Украины (формат "Рамштайн".

"Мы надеемся, что определенным образом контактная группа по вопросам обороны Украины продолжит работать. Но, конечно, поддержка Украины в Конгрессе остается сильной", – добавила Сингх.

Также она озвучила, что с начала полномасштабного вторжения России Штаты и другие страны-союзники и партнеры передали Украине военную помощь более чем на $126 млрд. "Рамштайн" играет решающую роль в укреплении боеспособности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на заседании "Рамштайн" 9 января США, вероятно, планируют объявить о новом пакете помощи Украине на $500 млн. Он станет последним от администрации Байдена перед тем, как к власти придет Дональд Трамп.

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