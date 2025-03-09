"Остаемся союзниками": президент Еврокомиссии оценила отношения с США

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что у ЕС нет причин снижать риски в отношениях с США даже на фоне глобальной нестабильности. По ее словам, несмотря на то, что "уверенность, сложившаяся десятилетиями, рушится" в отношениях Европы с другими странами, Европейский Союз продолжает рассматривать Вашингтон как ключевого партнера.

Видео дня

Фон дер Ляен на пресс-конференции в Брюсселе 9 марта отметила, что ЕС уже вводит стратегию "снижения рисков" в отношениях с Китаем, но не отделение от Пекина. В то же время аналогичный подход к США не рассматривается, пишет Bloomberg.

Даже ввиду резких и тревожных изменений во внешней политике и обороне под руководством президента США Дональда Трампа она сказала, что ответ на то, нужна ли теперь подобная стратегия относительно Вашингтона, – это "четкое нет".

"С Соединенными Штатами совсем другие отношения, чем у нас с Китаем", – сказала Урсула фон дер Ляен.

Позже она добавила, что решение США приостановить помощь Украине, а также обмен разведданными стало "очень сильным тревожным звонком" для Европы по повышению ее обороноспособности.

По ее словам, Еврокомиссия введет регулярные встречи по безопасности, чтобы оценивать различные потенциальные угрозы, с которыми сталкивается блок в таких сферах, как оборона и энергетика.

В ответ на новые вызовы Евросоюз готовит масштабный план финансирования безопасности, предусматривающий мобилизацию до 800 миллиардов евро. В этот пакет входит 150 миллиардов евро в виде займов для государств-членов ЕС, которые планируют инвестировать в оборонную сферу. Но блок теперь должен найти новые способы усилить поддержку Украины, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, наиболее дружественный с Россией лидер ЕС, отказывается поддержать планы усиления военного потенциала Киева.

Президент Еврокомиссии также отметила, что решение Трампа по остановке военной помощи Украине и новые геополитические реалии также заставят блок пересмотреть свое следующее долгосрочное бюджетное предложение, которое, по ее словам, поступит в середине лета.

Несмотря на трудности во взаимодействии с администрацией Трампа, фон дер Ляен заявила, что имеет опыт сотрудничества с ним в прошлом. Она заверила, что готова встретиться с Трампом, "когда придет подходящее время".

Ранее Урсула фон дер Ляен признала, что у Евросоюза возникли определенные разногласия во взглядах с Соединенными Штатами. Она заверила, что США навсегда останутся союзником ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен представила план перевооружения Европейского Союза и оказания военной помощи Украине. По ее словам, члены ЕС уже готовы больше вкладывать в оборону.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!