'Ощущение срочности не изменилось': в Пентагоне уточнили, сколько осталось денег для военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки еще располагают около $9 млрд для военной помощи Украине, которая борется с полномасштабным вторжением России. Речь идет о средствах, выделенных в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, а также в рамках оборонных пакетов по полномочиям президента.

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Об этом сообщил представитель министерства обороны США генерал Патрик Райдер на брифинге в четверг, 5 декабря. Это $2,21 млрд по инициативе USAI и $6,8 млрд в пределах полномочий главы государства, передает Укринформ.

По словам Райдера, Пентагон получил от Белого дома указание до завершения каденции Джо Байдена и его администрации "приложить все усилия, чтобы в ускоренном порядке оказывать помощь Украине".

"Что не изменилось в министерстве, так это ощущение срочности по выделению поддержки Украине", – сказал представитель американского оборонного ведомства.

Вашингтон, как пообещал генерал, продолжат это делать, а также и дальше будет контактировать с украинской стороной, союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для защиты свободы и суверенитета.

Ранее госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон планирует полностью использовать $61 млрд помощи Украине, которую Конгресс США одобрил до конца президентского срока Джо Байдена. Он отметил, что доволен тем, как распределяются расходы по помощи Украине между США и другими партнерами по НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев объявил о новых поставках вооружений, в частности, шестой системы ПВО IRIS-T, пусковых установок для Patriot и самоходных зенитных установок Gepard. Он озвучил сроки предоставления Украине этого оружия.

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