Осадки до двух метров, на трассах остановлено движение: Южную Африку засыпало снегом. Фото и видео
Южно-Африканская Республика осенью 2024-го столкнулась с сильнейшим снегопадом, который привел к настоящему коллапсу на дорогах. Некоторые районы оказались под двухметровым снежным покровом, из-за заблокированных путей люди застряли в своих автомобилях.
О ситуации в ЮАР рассказало издание France24. В то же время социальные сети заполонили многочисленные кадры невероятного для региона явления.
Отмечается, что сильный снегопад прошелся страной 21 сентября. В некоторых районах выпало до двух метров осадков, сообщила кампания по безопасности дорожного движения Arrive Alive.
Больше всего пострадало ключевое шоссе №3, соединяющее Йоханнесбург и город Дурбан на восточном побережье. Несколько участков дороги перекрыли, а объездные пути оказались непроездными.
Экстренные службы пытались добраться до людей в их транспортных средствах. Спасатели заявили, что до сих пор непонятно, сколько может быть пострадавших и в каком они состоянии.
В то же время СМИ пишет, что не только местные жители вынуждены бороться со снежными заносами. Из других регионов Африки сюда приезжают туристы, чтобы своими глазами увидеть чудо природы – снег в ЮАР.
Синоптики предупредили, что в дальнейшем в стране ожидаются еще более сильные снегопады. Для некоторых районов объявили второе (наиболее высокое) оранжевое предупреждение.
Как сообщал OBOZ.UA, в середине сентября из-за обильных дождей ряд стран Центральной Европы накрыли масштабные наводнения. В Польше, Румынии и Чехии реки вышли из берегов, а Австрия подверглась снегопадам и лавинам.
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