Орбан назвал Китай 'столбом мирового порядка' и поддержал 'мирный план' по войне в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал мирный план Китая, направленный на прекращение войны в Украине. Он назвал эту страну "одним из столбов" многоцентрового мирового порядка ХХ века и доминантным игроком в мировых экономических и политических процессах.

Такой лестью венгерский политик рассыпался перед главой КНР Си Цзиньпином, побывавшим в Будапеште с официальным визитом по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщило издание Hirado.

Орбан заявил китайскому лидеру, что вся Европа сегодня – на стороне войны, единственным исключением является якобы Венгрия, которая "призывает к немедленному прекращению огня и мирным переговорам", и поддерживает все международные усилия, направленные на достижение мира.

"Поэтому мы поддерживаем китайскую мирную инициативу, представленную Си Цзиньпином. Этот конфликт, эта война не имеет решения на поле боя; на поле боя только мертвые люди и разрушения", – сказал венгерский премьер.

Напомним, в интервью одному из независимых венгерских изданий Орбан заявил, что Европейский Союз сейчас совсем не тот, каким он был 20 лет назад. По его словам, ЕС находится в экономическом кризисе из-за того, что европейские лидеры "втянули континент в войну", помогая Украине отражать российскую агрессию.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Орбан возмутился тем, что Запад слишком активно помогает Украине. Это, по его убеждению, приводит к страданиям европейского среднего класса.

– В свою поездку по Европе лидер Китая Си Цзиньпин, кроме Франции, включил еще Сербию и Венгрию, лидеры которых считаются наиболее пророссийскими в Европе. Посещая российские сателлиты и заявляя о "НАТО как одном из виновников украинского кризиса", китайский лидер четко дает понять, что он думает по этому поводу.

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