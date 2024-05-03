'Мы не об этом договаривались': Орбан заявил, что Евросоюз уже 'не тот', в который Венгрия вступила 20 лет назад

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз, членом которого Будапешт стал в 2004 году, сейчас совсем не тот, каким он был 20 лет назад. По его словам, ЕС находится в экономическом кризисе из-за того, что европейские лидеры "втянули континент в войну", помогая Украине отражать российскую агрессию.

Об этом Орбан сказал в своем интервью на одной из общественных радиостанций, его цитирует венгерское независимое издание Telex. Премьер Венгрии в очередной раз пользовался российскими нарративами.

"Мы присоединились, потому что Европа означала мир и процветание. Сейчас мы – в экономическом кризисе. Европа, в которую мы вошли, создала более двадцати процентов мировой экономической мощи. Сейчас мы оттуда отошли назад, наши конкуренты все нас опередили, мы не об этом говорили. И не было также речи о том, что европейские лидеры втянут континент в войну вместо мира", – сказал одиозный политик.

Говоря о 20-летии вступления Венгрии в ЕС, Орбан добавил:

"Первое, что стоит сказать, оценивая последние 20 лет, это: господа, это не то, о чем мы договаривались. Мама, это не та лошадь, которую я хотел"

Также венгерский премьер заявил, что война РФ против Украины негативно влияет на экономику стран Евросоюза, в частности, санкции, которые европейские государства ввели против страны-агрессора.

В качестве примера он назвал Германию, которую якобы российско-украинская война разорила, ведь немцы платят за энергоносители вдвое больше, чем до войны, когда импортировали газ из РФ.

Кроме того, Орбан утверждает, что война якобы стала причиной экономических трудностей Венгрии и привела к тому, что производство в стране стало ниже, а инфляция – выше. "Экономика Венгрии удвоилась бы, не будь войны", – считает Орбан.

"Что касается радиуса действия венгерской экономики, нам нужно его расширить. Поэтому мы строим отношения также с Китаем и Африкой", – сказал Орбан в заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутил то, что Запад слишком активно помогает Украине. А это, по его убеждению, приводит к страданиям европейского среднего класса.

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