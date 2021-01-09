Опубликован список пассажиров пропавшего в Индонезии самолета

На борту самолета авиакомпании Sriwijaya Air, с которым была потеряна связь после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия), находилось 62 человека.

Как сообщают новостные Telegram-каналы, в списке значатся 56 пассажиров и 6 членов экипажа.

Среди пассажиров 46 взрослых, семеро детей и трое младенцев.

Судя по опубликованным фамилиям, все находившиеся на борту – азиаты.

Telegram "Раньше всех. Ну почти"

Как сообщал OBOZREVATEL, Boeing 737-500 вылетел из Джакарты в Понтианак, однако вскоре после взлета отслеживание его полета прекратилось.

Самолет поднялся на высоту более трех километров, но примерно за минуту опустился практически до уровня моря, после чего с ним пропала связь.

По предварительным данным, самолет разбился в районе необитаемого острова Лаки (архипелаг Серибу, Яванское море, Индонезия).

Представители властей архипелага подтвердили, что самолет упал и "взорвался".