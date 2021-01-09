Опубліковано список пасажирів зниклого в Індонезії літака

Мирослав Семенюк Світ 14:12, 9.01.2021 Оновлено: 14:41, 9.01.2021

На борту літака авіакомпанії Sriwijaya Air, з яким був втрачений зв'язок після вильоту з аеропорту Джакарти (Індонезія), перебувало 62 людини.

Як повідомляють новинні Telegram-канали, в списку значаться 56 пасажирів і 6 членів екіпажу.

Серед пасажирів 46 дорослих, семеро дітей і троє немовлят.

Судячи з опублікованих прізвищ, всі, хто перебував на борту, – азіати.

Telegram "Раньше всех. Ну почти"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Boeing 737-500 вилетів із Джакарти в Понтіанак, проте незабаром після зльоту відстеження його польоту припинилося.

Літак піднявся на висоту понад три кілометри, але приблизно за хвилину опустився практично до рівня моря, після чого з ним зник зв'язок.

За попередніми даними, літак розбився в районі безлюдного острова Лакі (архіпелаг Серібу, Яванське море, Індонезія).

Представники влади архіпелагу підтвердили, що літак упав і "вибухнув".

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