'Операция может быть неизбежной': Турция наращивает военный контингент вдоль границы с Сирией – WSJ

Турция и ее союзники-ополченцы начали концентрировать силы вдоль границы с Сирией, что может свидетельствовать о подготовке к широкомасштабному вторжению на территорию, удерживаемую сирийскими курдами. Турецкая армия размещает вблизи границы бойцов ополчения и артиллерию в большом количестве.

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Официальные лица США предупреждают, что турецкая операция может быть неизбежной. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По мнению американских чиновников, перемещение турецких войск, начавшееся после падения режима Башара Асада, похоже на военные действия Турции перед вторжением на северо-восток Сирии в 2019 году. В свою очередь представитель гражданской администрации сирийских курдов Ильхам Ахмед считает, что военная операция Турции представляется вероятной.

Ахмед призвал избранного президента США Дональда Трампа оказать давление на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы тот не отправлял войска через границу.

"Цель Турции – установить фактический контроль над нашей территорией до того, как вы вступите в должность, заставив вас взаимодействовать с ними как с правителями нашей территории. Если Турция продолжит вторжение, последствия будут катастрофическими", – написал Ахмед Трампу в письме

Примечательно, что потенциальная угроза со стороны Турции поставила возглавляемые курдами Сирийские демократические силы, которые вместе с американскими войсками на северо-востоке Сирии преследуют остатки Исламского государства, в уязвимое положение за несколько недель до того, как администрация Байдена покинет свой пост. Госсекретарь Энтони Блинкен на прошлой неделе отправился в Турцию, чтобы обсудить будущее Сирии с Эрдоганом и получить заверения в том, что Анкара не будет проводить операции против курдских бойцов.

По предварительным данным, переговоры о прекращении огня между сирийскими курдами и поддерживаемыми Турцией повстанцами, организованные при посредничестве США, провалились без достижения соглашения. Более того, представитель Сирийских демократических сил заявил, что вдоль границе наблюдается значительное наращивание военной мощи.

Напомним, сирийский диктатор Башар Асад сделал первое официальное публичное заявление после падения своего режима и бегства в Россию. Он утверждает, что во время наступления оппозиции "ни разу не рассматривал вариант сложения полномочий или побега", но его армия отступила, поэтому российская сторона помогла ему эвакуироваться с авиабазы Хмеймим.

Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны хотят организовать договор, чтобы войска России вышли из Сирии, а нынешние власти Дамаска получили снятие некоторых ограничений. Также ведутся дебаты о долгосрочной помощи стране.

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