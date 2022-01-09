Опасный трюк, от которого отказалась Книга рекордов Гиннеса. Фото

Книга рекордов Гинесса отказалась мониторить претендентов на то, чтобы побить рекорд американца Джеки Бибби из-за его слишком высокой степени опасности. Речь идет об удержании во рту техасцем 13 чрезвычайно ядовитых и шипящих змей.

О том, что книга рекордов больше не будет следить за опасным трюком Джеки Бибби, представители организации сообщили на своей странице в Twitter. При этом они разместили фото, нам котором мужчина выполняет столь опасное действие.

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Джеки Бибби (Jackie Bibby) живет в американском штате Техас. Уже более 40 лет он удивляет мир своими отношениями со змеями. Он засовывает их в рот, принимает с ними ванну, кладет их к себе в спальный мешок, обматывает ними шею и голову. При этом техасец, как правило, выбирает гремучих змей, которые считаются особо ядовитыми и опасными.

Местные называют его не иначе как The Texas Snake Man, то есть Человек-змея из Техаса. А его шоу всегда имеют грандиозный успех, как в родном штате, так и за пределами США.

Начав выступать в конце 1960-х, он около десятка раз подвергался атакам змей, и некоторые из укусов были довольно опасными. Однажды гремучая змея укусила его в ногу настолько сильно, что врачам пришлось ампутировать ее по колено, и Джеки получил вместо ноги протез.

Следует отметить, что Бибби уже девять раз ставил разнообразные мировые рекорды. Среди наиболее выдающихся – он 45 минут просидел в ванной, в которой также находились 195 гремучих змеяй.

"Моя задача состоит в том, чтобы быть медленным. Резкое движение пугает гремучую змею. Если же двигаешься очень медленно и очень плавно, то их, похоже, это ничуть не тревожит", – объяснил Бибби.

Останавливаться на достигнутом он не намерен, поскольку шоу со змеями остаются его основным источником дохода.

На вопрос же, не боится ли он умереть от укуса змеи, американец иронично отвечает, что занимается этим уже столько лет и "все еще жив".

Всего в Книге рекордов Гиннеса записаны пять рекордов, которые принадлежат Джеки Бибби:

Удержал во рту больше всего гремучих змей (13 гремучих змей)

Лежал в ванне с наибольшим количеством змей (195 гремучих змей)

Лежал в спальнике с самым большим количеством гремучих змей (109 гремучих змей)

Уничтожил 10 гремучих змей за самое короткое время (17,11 секунды)

Залез в спальный мешок с наибольшим количеством гремучих змей (24 гремучих змей).

Как сообщал OBOZREVATEL, змея стала неприятным рождественским сюрпризом для одной их британских семей.