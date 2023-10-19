Четыре фактора определяют все: почему Израиль до сих пор не начал наземную операцию в Газе

Несмотря на то, что Израиль несколько дней назад заявил о наземной операции своих военных на территории сектора Газа и реального наращивания военного присутствия у ее границ, похоже, что приказ о начале штурма никто так и не отдал. Военно-политическая обстановка в ближневосточном регионе предельно накалилась, но главными для командования в Иерусалиме остаются четыре ключевых фактора.

Первый из них – фактор президента США Джо Байдена. Об этом пишет корреспондент по вопросам безопасности издания ВВС Фрэнк Гарднер.

"Американский президент несомненно поддерживает Израиль и его борьбу с боевиками ХАМАС, но призывает правительство Нетаньяху к сдержанности. США хотели бы знать, если Израиль войдет в Газу, как и когда он планирует оттуда выйти", – указал автор материала.

Следующий фактор журналист назвал иранский. Подсанкционный Тегеран финансирует, тренирует, вооружает и контролирует ряд шиитских группировок на Ближнем Востоке. Безусловно, самым мощным из них является Хезболла в Ливане, базирующаяся у северной границы Израиля.

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"Существует косвенная угроза, что если ЦАХАЛ вторгнется в Газу, то "Хезболла" может открыть новый фронт на северной границе Израиля, заставив его вести войну на два фронта", – продолжает Гарднер.

Третий фактор влияния на Иерусалим, по его словам, – гуманитарный. По мере того как число палестинских беженцев растет на фоне ударов израильскими ракетами по Газе, все чаще можно услышать по всему миру призывы прекратить огонь по мирному населению. Однако когда израильские сухопутные войска войдут в Газу, количество погибших будет только расти.

Разумеется, что в результате операции также будут гибнуть солдаты Израиля от засад, снайперов и минных ловушек, а большая часть боев может даже происходить под землей, в километровых тоннелях. Но вполне вероятно, что основное бремя жертв опять-таки понесет именно гражданское население", – подчеркнули в материале.

А финальным фактором, далеко не последним по значимости Гарднер считает проваленную разведку Моссад. Именно их халатность и упущения привели к резне мирного населения, совершенного утром 7 октября террористами ХАМАС, и в последние десять дней они пытались всячески загладить вину, идентифицируя имена и места нахождения заложников, а также тайники командиров исламских боевиков.

"Вполне возможно, что они попросили больше времени для сбора информации, чтобы, если и когда наземные силы все-таки войдут в Газу, они могли направляться непосредственно к конкретному месту, а не бродить в развалинах северной Газы, сталкиваясь с постоянными атаками на фоне все большего осуждения со стороны значимой части мира", – заключил аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, перед началом наземной операции власти Израиля эвакуировали целый город Сдерот с 30-тысячным населением, расположенный недалеко от северной границы сектора Газа.

Перед этим премьер Нетаньяху обратился к американскому лидеру Байдену, что у Израиля нет другого выхода, кроме зачистки Газы от террористов ХАМАС. По словам политиков, время переговоров прошло.