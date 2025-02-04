'Он очень талантлив': Трамп заверил, что Маск ничего не делает без его одобрения

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уверен, что американский миллиардер Илон Маск в должности главы Департамента правительственной эффективности США не будет совершать никаких действий без согласования Белого дома. Все его решения будет одобрять или не одобрять новая администрация.

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Об этом в Вашингтоне в понедельник, 3 февраля, заявил сам Трамп, передает CNN. По его словам, Маск очень талантлив в сфере управления.

"Илон не может и не будет ничего делать без нашего одобрения. Мы дадим ему разрешение, если это уместно, и не будем давать, если не уместно", – сказал Трамп.

Он также прокомментировал информацию о ненадлежащем доступе команды Маска к системе начисления зарплат американским госслужащим.

"У него есть доступ только к возможности увольнять людей, которых он считает не хорошими и только, если мы соглашаемся с ним. С точки зрения средств и управления он очень талантлив, так что мы уполномочили его изучить, как действовать с определенными группами и цифрами", – отметил президент.

Трамп также добавил, что задача Маска на этом посту – сократить правительство, но в случае возникновения конфликта интересов "мы не подпустим его и в помине".

"У него хорошее природное чутье, а также хорошая и очень талантливая команда. Мы пытаемся сократить правительство, и он способен с этим хорошо справиться", – отметил глава Белого дома.

Накануне The New York Times сообщило, что Маск и его "команда по эффективности правительства" получили доступ к платежной системе Минфина США. Министр финансов Скотт Бессент предоставил представителям Департамента эффективности правительства доступ к федеральной платежной системе 31 января.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Илон Маск обвинил USAID в финансировании исследований биологического оружия и назвал эту организацию преступной. По его словам, американская администрация "в процессе закрытия USAID".

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