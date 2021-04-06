Олимпиада-2021 в Японии оказалась под угрозой срыва из-за нового штамма вируса

В Японии началась четвертая волна заболеваний коронавирусом (COVID-19) из-за появления мутировавших штаммов. Поэтому проведение Олимпиады-2021 в стране может быть под угрозой срыва.

Как сообщает la Repubblica, помимо британского, южноафриканского, бразильского, начал распространяться местный вариант вируса. Японский штамм способен частично ускользать от вакцин и антител. Новую мутацию назвали 484 (число указывает положение на шипе коронавируса), который был переименован в "Eek".

Отмечается, что новая волна заражений в основном затронула префектуру Осака, которая с 5 апреля дня ввела новые ограничительные меры на месяц с закрытием баров и ресторанов в 20:00. В регионе больницы и врачи находятся на пределе возможностей. Церемония передачи олимпийского огня в городе, намеченная на 14 апреля, была отменена после рекордных 666 случаев заражения в день.

Добавим, что английский вариант коронавируса не имеет мутации 484 (фактически, это не приводит к потере эффективности вакцин), но имеет мутацию в положении 501, что делает его более заразным. У южноафриканского и бразильского есть мутации 484 и 501. Японский вид, хоть и не имеет мутации 501, все же более заразный.

Первоначально власти Японии решили, что каждый, кто инфицирован вариантом любого происхождения, даже без симптомов, должен быть госпитализирован для сдерживания болезни. Потом заболеваемость настолько возросла, что больницы оказались переполненными. Сегодня для зараженных зарезервированы временные резиденции.

Напомним, правительство Японии решило провести летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио без иностранных зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии и США нашли новый штамм коронавируса с двойной мутацией.