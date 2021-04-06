Олімпіада-2021 в Японії опинилася під загрозою зриву через новий штам вірусу

В Японії почалася четверта хвиля захворювань коронавірусом (COVID-19) через появу мутованих штамів. Тому проведення Олімпіади-2021 в країні може бути під загрозою зриву.

Як повідомляє la Repubblica, крім британського, південноафриканського, бразильського, почав поширюватися місцевий варіант вірусу. Японський штам здатний частково уникати вакцин і антитіл. Нову мутацію назвали 484 (число вказує положення на шпильці коронавірусу), який був перейменований в "Eek".

Відзначається, що нова хвиля заражень в основному торкнулася префектури Осака, яка з 5 квітня дня ввела нові обмежувальні заходи на місяць із закриттям барів і ресторанів о 20:00. В регіоні лікарні та медики знаходяться на межі можливостей. Церемонія передачі олімпійського вогню в місті, намічена на 14 квітня, була скасована після рекордних 666 випадків зараження в день.

Додамо, що англійський варіант коронавірусу не має мутації 484 (фактично, це не призводить до втрати ефективності вакцин), але має мутацію в положенні 501, що робить його більш заразним. У південноафриканського і бразильського є мутації 484 і 501. Японський вид, хоч і не має мутації 501, все ж більш заразний.

Спочатку влада Японії вирішила, що кожен, хто інфікований варіантом будь-якого походження, навіть без симптомів, повинен бути госпіталізований для стримування хвороби. Потім захворюваність настільки зросла, що лікарні стали переповнені. Сьогодні для заражених зарезервовані тимчасові резиденції.

Нагадаємо, уряд Японії вирішив провести літні Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо без іноземних глядачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії і США знайшли новий штам коронавірусу з подвійною мутацією.