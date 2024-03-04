Около 170 человек погибли во время нападений джихадистов на села в Буркина-Фасо: что происходит

В западноафриканском государстве Буркина-Фасо в результате нападений джихадистских повстанческих группировок на села на севере страны погибло как минимум 170 человек. Нападения произошли 25 февраля в деревнях Комсилга, Нодин и Сороэ в провинции Ятенга.

Об этом сообщило издание DW в воскресенье, 3 марта. Сотрудники прокуратуры, как пишут журналисты, выехали на место для сбора доказательств 29 февраля.

Выжившие после нападений рассказали, что среди жертв были десятки женщин и маленьких детей. Много человек получили ранения, сказал местный прокурор Али Бенджамин Кулибали.

По данным источников СМИ в службах безопасности, в тот же день, что и нападения на Ятенгу, произошел ряд других инцидентов. Около 29 человек были убиты в результате отдельных нападений на мечеть в Натиабоани и церковь в Эссакане, а повстанцы также атаковали военный отряд в Танкуалу и батальон быстрого реагирования в Конгуси на севере.

Министр безопасности Махамаду Сана назвал волну атак "скоординированной".

Буркина-Фасо с 2015 года борется с повстанческими группировками, связанными с "Аль-Каидой" и "Исламским государством". Около половины территории Буркина-Фасо находится вне контроля правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, в деревне Эссакане на северо-востоке Буркина-Фасо в воскресенье, 25 февраля, неизвестные совершили нападение на католическую церковь. Погибли по меньшей мере 15 человек, из них 12 скончались на месте стрельбы, еще трое – в больнице.

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