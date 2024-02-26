В Буркина-Фасо террористы напали на сельскую церковь: убиты 15 человек

В деревне Эссакане на северо-востоке Буркина-Фасо в воскресенье, 25 февраля, неизвестные совершили нападение на католическую церковь. Погибло по меньшей мере 15 человек, из них 12 скончались на месте стрельбы, еще трое – в больнице.

Как передает AP, представители церкви назвали преступление террористической атакой. Погибшие были прихожанами храма. Кроме 15 жертв, еще двое людей пострадали.

Ни одна группировка ответственность за стрельбу на себя не взяла. Но подозрения упали на джихадистов, которые часто нападали на отдаленные поселения, особенно в северном регионе. Некоторые атаки были нацелены на христианские церкви, также зафиксированы случаи похищения священнослужителей.

"В этих горьких обстоятельствах мы приглашаем вас молиться об упокоении в боге тех, кто умер в вере, об исцелении раненых и… об обращении тех, кто продолжает сеять смерть и опустошение в нашей стране", – говорится в заявлении представителей церкви.

Отметим: около половины Буркина-Фасо находится вне контроля правительства, а власти ведут борьбу с исламистскими группировками.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Израиле на трассе возле Иерусалима трое вооруженных палестинцев открыли огонь по израильтянам, застрявшим в пробке на контрольно-пропускном пункте между Маале-Адумимом и столицей. Погиб один человек, еще 11 получили ранения. Среди потерпевших – беременная женщина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!