Окно для мира в Украине действительно открывается – МИД Китая

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что многочисленные призывы к мирным переговорам открывает окно для мира в Украине. Глава дипломатического ведомства констатировал, что диалог всегда лучше конфронтации, а мирные переговоры всегда лучше войны.

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В то же время дипломат подчеркнул, что пока позиции всех сторон "не совсем последовательны". Об этом Ван И заявил в интервью китайским СМИ, сообщает пресс-служба МИД Китая.

По его словам, Китай поддерживает все усилия по достижению мира и надеется, что все заинтересованные стороны найдут устойчивые и долгосрочные решения, учитывающие интересы друг друга. Кроме того, Ван И подчеркнул, что его страна продолжает играть конструктивную роль в политическом урегулировании российско-украинской войны.

Вместе с тем министр отметил, что предложения Китая по мирному урегулированию – объективны, справедливы, рациональны и прагматичны. Также Ван И уверен, что позиция официального Пекина отражает широкий консенсус международного сообщества.

"Китай всегда выступал за разрешение всех острых вопросов путем диалога, консультаций и политических решений. Китай не является ни создателем, ни участником украинского кризиса, но мы не сидели сложа руки, наблюдая за пожаром, и не воспользовались возможностью извлечь выгоду. За последние три года мы активно содействовали миру и диалогу", – заявил глава МИД Китая.

Напомним, несколько дней назад Китай уже очертил свою позицию об окончании войны в Украине. Пекин выразил уверенность, что скоро удастся достичь справедливого соглашения.

Как сообщалось ранее, в команде президента США Дональда Трампа заявили, что он очень уверен в своей способности заключить соглашение с Россией по поводу прекращения "конфликта" в Украине. Настолько, что в Вашингтоне надеются, якобы трехлетняя война может завершиться "уже на следующей неделе".

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