Справедливое и крепкое мирное соглашение: Китай очертил свою позицию по окончанию войны в Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна поддерживает все усилия по восстановлению мира в Украине. Глава дипломатического ведомства выразил уверенность, что в скором времени удастся достичь справедливого соглашения.

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Также Ван И утверждает, что Китай всегда стремился к миру и содействовал переговорам. Об этом он заявил на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой на полях Мюнхенской конференции безопасности, передает пресс-служба китайского МИД.

Глава китайского дипломатического ведомства отметил, что Пекин проявляет "объективную и сбалансированную позицию" и рассчитывает на то, что Китай будет играть важную роль в достижении всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.

"Китай поддерживает все усилия по восстановлению мира. Мы надеемся на достижение справедливого и крепкого мирного соглашения, которое будет иметь обязательную силу и будет приемлемым для всех сторон", – заявил Ван И.

Говоря о российского-украинской войне, Ван И использовал кремлевский нарратив "украинский кризис". Тем не менее китайский министр утверждал, что Пекин выступает за мирное урегулирование на основе четырех принципов: уважения к суверенитету, соблюдения Устава ООН, использование мирных методов для разрешения разногласий и учета "законных обеспокоений безопасности каждой из сторон".

"Китай будет продолжать соблюдать эти принципы и в дальнейшем будет играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса и установлении мира", – сказал министр.

Напомним, специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог считает, что то, как будет выглядеть победа в войне, является вопросом для самих украинцев. Однако главным фактором должна стать остановка боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз предупредил, что страна-агрессор Россия может готовить нападение на страны Европы под чужим флагом. Глава государства отметил, что уже летом этого года РФ планирует снова развернуть свои войска на территории Беларуси.

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