По большому счёту, как оно было на самом деле (предупреждал или не предупреждал), сейчас уже и не очень важно. Гораздо важнее, что ТЕПЕРЬ говорят в Пекине по поводу этого [не]предупреждения.

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А говорят там сейчас вот что. Как сообщила Financial Times, сразу пятеро высокодолжностных китайцев сообщили газете, что никакого такого предупреждения не было. Речь в разговоре пуйла с Си во время Олимпиады шла лишь о том, что рф может как-то ответить на УКРАИНСКОЕ нападение, если оно последует, и в КНР это справедливо восприняли не как заявку на полномасштабное вторжение оркостана в Украину, а просто как информацию о возможных ограниченных военных действиях — и всё.

Более того: за то, что полномасштабная война не была тогда спрогнозирована, в Китае сейчас уволили одного из главных специалистов по мордору — замминистра иностранных дел, которого прочили на пост главы МИД, а вместо этого перевели на работу в телерадио.

Так или иначе, официальный Пекин настойчиво создаёт впечатление (подтверждая его даже кадрово!), что там ничего не знали и, следовательно, ничего не одобряли — ни прямо, ни косвенно. (А то б, дескать, кабы знали, то, может, ещё и отговорили бы!)

Тем самым целенаправленно разрушается достаточно распространённый и устойчивый нарратив о том, что Китай знал и Китай одобрил, надеясь в случае победы рф, то есть явного провала американцев, тут же полностью захватить Тайвань (от себя добавлю, что военная или логическая связь здесь не так уж и однозначна), а в случае победы Украины — отщипнуть пореальнее и побольше кусок оркостана (где китайцы на гигантской территории и так безраздельно хозяйничают — к удовольствию, кстати, остатков местного населения).

Независимо от того, что в действительности происходило (знали / не знали, одобряли / не одобряли), более всего важен уже сам факт явно доносимого из КНР месседжа: КИТАЙ РОССИЮ К ЭТОЙ ВОЙНЕ НЕ ПОДСТРЕКАЛ! И этот месседж самоценен, ну а честен он или нет, это вопрос чисто этики и в будущем — истории.

Налицо, по сути, некоторое, как минимум, обновление политического курса Китая и его определённое переориентирование в западном (=проукраинском) направлении. Время покажет, это на часок или на подольше.