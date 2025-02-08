'Огромное преимущество': Трамп признался, почему стремится возобновить отношения с Ким Чен Ыном

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что планирует продолжить отношения с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном во время своего второго срока на посту. По словам главы Белого дома, то, что он ладит с Ким Чен Ыном, может быть "очень большим активом для всех".

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Об этом Трамп сказал, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в пятницу, 7 февраля, передает CNN. Он отметил, что Японии "нравится эта идея", потому что отношения страны с КНДР "не очень хорошие".

"Если я смогу иметь отношения не только с ним, но и с другими людьми по всему миру, где, как представляется, есть трудности, я думаю, что это огромный актив для мира, а не только для Соединенных Штатов", – добавил Трамп.

На вопрос журналистки, хочет ли он, чтобы Трамп возобновил контакты с северокорейским лидером, Исиба ответил, что это то, что США должны решить сами.

Он сказал, что, по его мнению, было бы "здорово" решить проблемы со страной, и что Япония "хотела бы продолжить сотрудничество с ними". Исиба добавил, что Япония и США будут работать над "полной денуклеаризацией" Северной Кореи.

"Что касается Северной Кореи, мы подтвердили необходимость решения ее ядерной и ракетной программы, которая представляет серьезную угрозу для Японии, США и за ее пределами", — сказал премьер Японии.

Напомним, ранее в разведке Южной Кореи заявили, что КНДР ускорила подготовку дополнительных войск к отправке в Россию. Это происходит на фоне потерь, понесенных северокорейскими военными на Курщине. По оценкам Сеула, за последние четыре месяца ликвидировано по меньшей мере 300 военных из КНДР, еще около 2700 солдат получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп уже заявлял, что хочет возобновить контакты с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. По мнению американского лидера, последний является "умным парнем".

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