Ограниченно пригодные должны будут пройти пересмотр: в Раде приняли изменения по мобилизации

Военнообязанные, подпадавшие под категорию "ограниченно пригодный" к службе в ВСУ, должны будут пройти пересмотр. В законопроекте о мобилизации украинский парламент упразднил это понятие.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона. Она отметила, что в будущем ВВК не будет выдавать такой заключение.

"Те кто подпадал под заключение ВВК как "ограниченно пригодные", пройдут пересмотр, и будет определена их пригодность к службе", – подчеркнула заместитель министра обороны Украины.

Калмыкова сообщила, что данные изменения облегчат жизнь десяткам тысяч человек.

"И сами военные, и их родные обращались в Министерство обороны и в другие органы власти с просьбой решить этот вопрос", – добавила она.

Сегодня, 21 марта, Верховная Рада приняла закон о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных мужчин.

Согласно нововведениям мужчины, признанные ограниченно пригодными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В новом законопроекте о мобилизации предусмотрено, что лица с инвалидностью призыва на военную службу не подлежат. Также не будут призывать людей, которые согласно заключению ВВК временно непригодны для военной службы на период от 6 до 12 месяцев. По истечении этого срока они должны снова пройти военно-врачебную комиссию.

Как писал OBOZ.UA, по словам главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра, Украине нужно не только западное оружие, чтобы победить в войне Российскую Федерацию. Армии также нужны люди – то есть продолжение мобилизации.

По состоянию на 21 марта Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке продолжает рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации. Этот процесс народные депутаты могут завершить на следующей неделе (25-31 марта).

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