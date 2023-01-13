Огонь поднялся на 50 метров: в Литве произошел взрыв на идущем в Латвию газопроводе Amber Grid. Фото

В Литве вечером в пятницу, 13 января, случилось ЧП. Там произошел взрыв на идущем в Латвию газопроводе Amber Grid. Огонь поднялся на 50 метров в высоту. Людей из ближайшего села Валакеляй уже эвакуировали.

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Как сообщает LRT, на месте работают экстренные службы. По предварительной информации, во время инцидента у никто не пострадал. Но причины аварии пока не известны. По словам очевидцев, в течение дня вблизи места взрыва проводились работы (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Взрыв случился в селе Пасвалис Венкемии Пасвальского района около 16:00. Около 19:00 пожар был локализован и зафиксирован убывающий выброс газа.

"От села до газопровода где-то 500-700 метров, паники нет, есть пожарные, следят, чтобы дома не нагревались. Я думаю, что ситуация будет под контролем", – сказал член общины села Валакеле Сигитас Шлежас.

В то же время, муниципалитет призывает жителей Пасвалиса закрыть окна и оставаться дома.

"Жителей призывают сохранять спокойствие, загоревшийся в Валакеляй газопровод ремонтируют. Мы призываем вас закрыть окна и стараться не выходить на улицу, пока пожар не будет побежден", – заявили местные власти.

Отмечается, что газоснабжение в дома не будет прервано, так как взрыв произошел в газопроводе высокого давления, а домохозяйства снабжаются газом по газопроводам низкого давления.

Но, по словам мэра, "голубое топливо" теперь придется сжигать, так как другого способа ликвидации последствий пока нет.

"Где-то с обеих сторон есть ставни. Я точно не знаю, но там есть кусок трубы и когда он взорвется, из него должен выйти газ. Никакого ремонта не сделаешь. Видимо, должно пройти какое-то время", – сказал чиновник.

В отделе координации обстановки пожарно-спасательного управления также прокомментировали ЧП: "В настоящее время ситуация уже находится под контролем, в 19:00 пожар был локализован, наблюдалось постепенное и уменьшающееся течение газа. Поскольку горит магистральный газопровод, сохраняется возможность угрозы окружающим населенным пунктам".

Сейчас на месте дежурят шесть пожарных машин, уже создан штаб.

Некоторые из властей считают, что неудобства могут возникнуть у их латвийских соседей

Очевидцы назвали это зрелище жестоким. Люди говорят, что огонь сопровождался страшным звуком.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Лутугином, что в Луганской области, взорвался магистральный газопровод. В результате тысячи жителей остались без газа.

Также OBOZREVATEL писал, что в Полтавской области в субботу, 9 января, произошелмощный взрыв, по предварительным данным, в результате разгерметизации магистрального газопровода.

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