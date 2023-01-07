В оккупированном Лутугином взорвался магистральный газопровод: тысячи жителей остались без газа. Фото и видео

Во временно оккупированном Лутугином, что в Луганской области, взорвался магистральный газопровод. В результате тысячи жителей остались без газа.

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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. После взрыва на месте начался пожар.

В настоящее время на месте инцидента присутствуют специалисты "Луганскгаза" во главе с руководством предприятия, ведутся работы по устранению вспышки.

Взрыв на магистральном газопроводе оставил около 11 тысяч абонентов Лутугинского района без газа. О сроках восстановления обещают известить позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последний день 2022 года, 31 декабря, в России произошел пожар на Ростовской АЭС. Вспыхнул блочный трансформатор энергоблока №3. В результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал.

Кроме того, в новогоднюю ночь в российском Омске произошла "бавовна". На месте после взрыва вспыхнул мощный пожар.

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