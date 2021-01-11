Офицер полиции Капитолия США покончил с собой после штурма – СМИ

В США офицер полиции Капитолия Ховард Либенгуд, участвовавший в предотвращении штурма здания 6 января, умер спустя три дня после этих событий.

Правоохранители заявили, что случай не был связан с исполнением служебных обязанностей. Тем временем издание Chicago Tribune со ссылкой на источники пишет, что "смерть офицера была очевидным самоубийством".

"Наши мысли и молитвы обращены к его семье, друзьям и коллегам. Мы просим уважать частную жизнь его семьи, других офицеров USCP и их семей в это чрезвычайно трудное время", – говорится в заявлении директора по связям с общественностью полиции Капитолия Евы Малецкой.

В нем не уточняется настоящая причина смерти 51-летнего офицера, который был назначен в отдел Сената и работал в нем с апреля 2005 года.

"Мы не оправились от смерти офицера Либенгуда. Каждый офицер полиции Капитолия ставит безопасность других выше собственной, и он был примером самоотверженного служения, которое является отличительной чертой USCP. Это трагический день", – добавил председатель Союза полиции Гас Папатанасиу.

В СМИ подчеркивают, что отец Ховарда Либенгуда, Говард С. Либенгуд, был помощником бывшего лидера меньшинства в Сенате Говарда Бейкера и занимал пост сержанта по оружию с 1981 по 1983 год.

"Два человека, знакомые с этим вопросом, заявили, что смерть офицера была очевидным самоубийством. Он сын бывшего сержанта Сената. Неясно, была ли его смерть связана с событиями среды. Официальные лица не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично и говорили на условиях анонимности", – утверждает издание.

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