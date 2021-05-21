Одного из лидеров ХАМАСа задержали в Палестине. Фото

На территории палестинской автономии в городе Шхем (провинция Наблус) был задержан лидер местной группировки исламистов ХАМАС по имени Алаа Хамидан. Это произошло в ночь с 20 на 21 мая.

Как сообщает израильское издание Newsru.co.il, данная информация была официально подтверждена. Мужчину подозревают в причастности к террористической деятельности.

В СМИ добавили, что Хамидан входит в парламентский список "Аль-Кудс".

Отметим, премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что время эскалации Израиль в секторе Газа уничтожил больше 200 террористов из движений ХАМАС и "Исламский джихад". При этом израильская сторона понесла минимальные потери.

Напомним, 21 мая начало действовать перемирие между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС. Обстрелы с обеих сторон конфликта прекратились.

О том, что происходит в регионе сейчас, читайте в нашем материале по ссылке. О причинах начавшейся ранее эскалации можно прочитать здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

19 мая Армия обороны Израиля продолжила ликвидировать террористов ХАМАС и их позиции. Последние активизировали подпольную деятельность на территории противника.