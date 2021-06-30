Очевидцы зафиксировали перемещение ЗРК в Беларуси вблизи границ с Польшей и Литвой. Фото и видео

В Беларуси около границ с Литвой заметили развертывание зенитно-ракетных комплексов С-300. Также перемещение ЗРК заметили и под Волковыском, в 50 км от границы с Польшей.

Об этом сообщает Telegram-канал "NEXTA". Отмечается, что часть ЗРК проехала мимо Мядельской центральной районной больницы. Город Мядель находится недалеко от границы с Литвой (около 50 км).

Также зенитно-ракетные комплексы развернули в поле между селами Кулики и Бояры Мядельского района Беларуси.

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Отметим, что днем ранее, 29 июня, колонну белорусской военной техники заметили на трассе М-1 возле городского поселка Замосточье под Минском. Там ехали БТР, грузовики и зенитно-ракетные комплексы, сообщил Telegram-канал "Беларусь Сейчас".

Добавим, что в Минске проходила встреча незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Во время переговоров обсуждали вопросы сотрудничества двух стран в военно-технической сфере, а также в области безопасности.

ЗРК С-300 – оружие, что может поражать различные цели на дальностях от нескольких километров – до 75-200 километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Россия поставит им современное вооружение.