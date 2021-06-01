Лукашенко сказал, что получит от России оружие и пригрозил Западу

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Россия поставит им современное вооружение. Однако сроки поставки и количество оружия он не уточнил.

При этом Лукашенко отметил, что о переброске Вооруженных сил РФ на постоянной основе или создания военных баз, речи не идет, передает "Беларусь сегодня".

"По нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости. Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь", – сказал нелегитимный президент.

При этом Лукашенко угрожал западным странам. Говорил, что они вмешиваются в дела Беларуси, называл их "мерзавцами".

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"Вы же подтягиваете и создаете базы в Польше. У себя бревно в глазу не видят, а нас начинают мочить по всем направлениям: "Ах, Беларусь становится страной, куда иностранные войска подтягиваются…" Вы на себя посмотрите", – негодовал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко в Сочи и назвал ситуацию вокруг Беларуси "всплеском эмоций".

На второй день встречи Путина и Лукашенко стороны обсудили кредиты, а также посадку самолета Ryanair.