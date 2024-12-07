'Очередной эпизод гибридной агрессии': в МИД Украины резко высказались по поводу вмешательства РФ в выборы в Румынии

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали вмешательство страны-агрессора РФ в выборы президента Румынии. Там подвергли критике действия Москвы, отметив, что это была "беспрецедентная гибридная атака России против румынской демократии".

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Соответствующее заявление опубликовали на сайте МИД 7 декабря, выразив солидарность с Румынией. В сообщении говорится, что такое дерзкое вмешательство России во внутренние дела Румынии является попыткой лишить румынский народ конституционного права на свободное волеизъявление.

"Это очередной эпизод более широкой гибридной агрессии России против Европы и остального свободного мира, которая уже проявлялась в последнее время в активных российских усилиях по расшатыванию ситуации в Грузии, Молдове и ряде других стран", – подчеркнули в МИД.

Там добавили, что это российское вмешательство в выборы в Румынии лишь подтвердило предыдущие заявления МИД Украины о том, что агрессивные планы Кремля выходят за пределы Украины. Они распространяются, в том числе, и на страны ЕС и НАТО.

Ответ на такие угрозы со стороны РФ должен быть общим, решительным и проявляться в частности в максимальной поддержке Украины, которая дает отпор российской агрессии. Это необходимо для сохранения стабильности в Европе и мире.

"Румыния – важный сосед и надежный партнер нашего государства. Страна, которая твердо поддерживает борьбу Украины против российской агрессии и оказывает весомую поддержку. Наша солидарность с румынским народом остается непреклонной. право без иностранных вмешательств", – добавили в министерстве.

Напомним: Высший совет обороны Румынии рассекретил документы о предвыборной кампании ультраправого кандидата в президенты Келина Джорджеску, который сначала был объявлен победителем первого тура выборов. Спецслужбы выяснили, что популярность этого политика была обусловлена агрессивной кампанией в соцсети TikTok, а сама Румыния стала объектом "агрессивных российских гибридных действий".

Генеральная прокуратура Румынии уже приступила к расследованию "электоральных преступлений и отмывания денег", связанных с выборами президента. Служба внешней разведки (SIE) Румынии добавила, что страна является мишенью гибридных действий РФ, включая кибератаки, утечки информации и саботаж.

Как сообщал OBOZ.UA, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, в котором победителем был объявлен пророссийский политик Келин Джорджеску. Теперь в стране повторно будет проведен первый тур голосования.

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