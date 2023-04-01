Обвинения по 10 пунктам: в Гааге начали судить экс-президента Косово, обвиняемого в военных преступлениях

Бывший президент Косово Хашим Тачи, который в 1998-1999 годах возглавлял повстанческое движение против сербского правления, предстанет перед Международным уголовным судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях во время конфликта с Сербией. Специальный косовский суд предъявил Тачи обвинение по 10 пунктам.

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Экс-президента обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая преследования, убийства, пытки и насильственные исчезновения людей. Об этом сообщает издание Reuters.

Примечательно, что соратникам Тачи, в частности, двум бывшим спикерам парламента, предъявлены те же обвинения, что и бывшим членам Освободительной армии Косово. Соратники бывшего президента обвиняются в участии в совместном преступлении, в ходе которого совершались широкомасштабные или систематические нападения на сербское гражданское меньшинство в Косово, а также на косовских албанцев, выступающих против Освободительной армии Косово.

Накануне суда по всему Косово появились плакаты с фотографиями Тачи и экс-спикером парламента Кадри Весели с надписью "Герои войны и мира". В то же время ветераны войны и другие косовские националистические группы объявили о проведении акции протеста в поддержку бывших обвиняемых ОАК.

Стоит отметить, что во время войны 1998-1999 годов погибло более 13 тыс. человек, большинство из которых составляют 90% этнических албанцев в Косово. Боевые действия прекратились после того, как НАТО нанесло авиаудары по сербским войскам, и десять лет спустя Косово провозгласило независимость.

По словам американского юриста из группы защиты Тачи Грегори Кехо, прокурорам будет дано два года на то, чтобы завершить представление доказательств вины бывшего президента. Также правозащитник надеется, что сторона защиты сможет в зале суда добиться оправдания Тачи.

История противостояния Косово и Сербии

Косово провозгласило независимость в 2008 году после кровопролитной войны, длившейся десятилетием ранее. Сербия не признает его как суверенное государство, однако признает управляющую власть в соответствии с соглашением, заключенным в 2013 году для нормализации отношений.

Его признали Соединенные Штаты и основные страны Европейского Союза, но Сербия, поддерживаемая Россией, отказывается это сделать, как и большинство этнических сербов в Косово.

После распада бывшей Югославии в 1990-х Сербия ответила на сепаратистское давление из Косово, начав жестокие репрессии против албанского населения территории, которые были прекращены только военным вмешательством НАТО в 1999 году.

До 2008 года провинция находилась под управлением ООН. Примирение между албанским большинством, которое в основном поддерживает независимость, и сербским меньшинством остается недостижимым.

Многие из тех, кто живет в преимущественно сербских районах на севере, отказываются признавать косовские институты.

В частности, около 50 тыс. человек в районах с преобладающим сербским населением до сих пор отказываются использовать косовские номерные знаки, поскольку не признают его независимость от Сербии.

Из 1,8 млн человек, проживающих в Косово, 92% составляют албанцы и 6% – сербы.

Напомним, в конце 2022 года между Сербией и Косово произошло очередное обострение из-за спорных территорий. Триггером для очередного витка противостояния стало нападение на гражданскую миссию Евросоюза EULEX в частично непризнанной республике Косово.

Ранее сообщалось что лидеры балканского государства Косово подписали заявление на вступление в состав Евросоюза. Они убеждены, что страна свободного рынка и демократических ценностей заслуживает на то, чтобы и юридически стать частью цивилизованного мира.

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