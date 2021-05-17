Обвал трибуны в синагоге Израиля: количество пострадавших возросло до 215
В Израиле количество пострадавших в результате обрушения трибуны в синагоге Гиват-Зеэв выросло до 215. В частности, подтверждена гибель двух человек, в том числе ребенка.
По меньшей мере 15 израильтян были эвакуированы в больницы в критическом состоянии. Об этом сообщает местное издание The Jerusalem Post.
Отмечается, что остальные получили легкие травмы или их госпитализировали в разные медучреждения в состоянии средней тяжести.
Сообщается, что Национальная Служба Крови Маген Давид Адом (MDA) Израиля предоставила больницам в районе Иерусалима 237 доз крови или плазмы, чтобы справиться с массовым наплывом пациентов.
"Когда я приехал, был большой переполох, люди кричали и бегали повсюду, рассказывая мне, что трибуны обвалились, а в синагоге десятки пострадавших. Несколько легко раненых были у входа", – рассказал фельдшер MDA Моше Тубольски.
Напомним: обвал трибуны случился 16 мая во время молитвы перед праздником Шавуот. На тот момент в помещении находилось около 600 человек, на опубликованных в сети кадрах видно, что упали верхние трибуны, не выдержав нагрузки. Сначала сообщалось о 160 пострадавших. 12-летний мальчик был среди двух, кто умер от ран после происшествия, второй – 40-летний мужчина.
Солдаты командования тыла, групп военной эвакуации и Центрального командования были задействованы для помощи людям и ликвидации последствий ЧП.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к народу, подчеркнув, что он "молится" за раненых в результате инцидента.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Израиле поздно вечером 29 апреля в результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон погибли 45 человек, еще около ста пострадали.
Врач, побывавший на месте смертельной давки, объяснил, что трагедия произошла, поскольку люди на узкой горке не выдержали давления толпы, поскользнулись и начали падать друг на друга.