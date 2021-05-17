Обвал трибуны в синагоге Израиля: количество пострадавших возросло до 215

В Израиле количество пострадавших в результате обрушения трибуны в синагоге Гиват-Зеэв выросло до 215. В частности, подтверждена гибель двух человек, в том числе ребенка.

По меньшей мере 15 израильтян были эвакуированы в больницы в критическом состоянии. Об этом сообщает местное издание The Jerusalem Post.

Отмечается, что остальные получили легкие травмы или их госпитализировали в разные медучреждения в состоянии средней тяжести.

Сообщается, что Национальная Служба Крови Маген Давид Адом (MDA) Израиля предоставила больницам в районе Иерусалима 237 доз крови или плазмы, чтобы справиться с массовым наплывом пациентов.

"Когда я приехал, был большой переполох, люди кричали и бегали повсюду, рассказывая мне, что трибуны обвалились, а в синагоге десятки пострадавших. Несколько легко раненых были у входа", – рассказал фельдшер MDA Моше Тубольски.

Напомним: обвал трибуны случился 16 мая во время молитвы перед праздником Шавуот. На тот момент в помещении находилось около 600 человек, на опубликованных в сети кадрах видно, что упали верхние трибуны, не выдержав нагрузки. Сначала сообщалось о 160 пострадавших. 12-летний мальчик был среди двух, кто умер от ран после происшествия, второй – 40-летний мужчина.

Солдаты командования тыла, групп военной эвакуации и Центрального командования были задействованы для помощи людям и ликвидации последствий ЧП.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к народу, подчеркнув, что он "молится" за раненых в результате инцидента.

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