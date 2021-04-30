Побывавший на месте смертельной давки в Израиле врач рассказал, почему произошла трагедия

Давка в Израиле у могилы раввина Шимона Бара Иохая произошла из-за того, что люди на узкой горке не выдержали давления толпы, поскользнулись и начали падать друг на друга.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 30 апреля заявил израильский врач Борис Бриль (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Там был узкий коридор и горка. Давка началась сверху и люди, которые находились в этом коридоре, под давлением сверху поскользнулись и стали падать", – сказал он.

Брыль добавил, что эвакуационный выход был закрыт, и правоохранители не сразу поняли, что произошло из-за сильного шума. Однако затем этот выход открыли и начали экстренную эвакуацию и предоставление медицинской помощи.

Ранее была информация о том, что под людьми обрушилась трибуна.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время давки 29 апреля погибли 45 человек. Трагедия произошла у могилы раввина Шимона Бара Иохая во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон.