Обсудит поддержку Украины и агрессию России: Блинкен отправился в мировое турне перед возвращением Трампа

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 12 ноября отправляется в Брюссель для переговоров с союзниками в Европе, чтобы обсудить поддержку Киева. В администрации президента Джо Байдена говорят, что прилагают все усилия, "чтобы оставить Украину в максимально сильной позиции" перед приходом к власти Дональда Трампа.

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Об этом говорится в материале Reuters. Как отмечает агентство, Блинкен, "главный дипломат уходящей администрации Байдена" направляется в Брюссель для переговоров с европейскими союзниками, "обеспокоенными" тем, что Трамп "может бросить Украину в ее войне с Россией".

Согласно официальному заявлению Госдепа, в ходе своей первой зарубежной поездки после победы Трампа на выборах 5 ноября Блинкен остановится в столице Бельгии перед запланированными на эту неделю визитами в Перу и Бразилию.

На встречах с представителями НАТО и Евросоюза Блинкен "обсудит поддержку Украины в ее защите от российской агрессии", однако в заявлении не уточняется, какое именно сообщение он собирается передать.

Помимо передачи Украине военной помощи на миллиарды долларов, Байден работал над расширением НАТО и сплотил страны по всему миру для изоляции РФ после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, говорится в статье.

В администрации Байдена заявили, что будут добиваться направления уже выделенной Украине помощи до вступления Трампа в должность в надежде помочь оттеснить наступающие войска РФ.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы оставить Украину в максимально сильной позиции, как за счет увеличения помощи с настоящего момента и до конца срока полномочий администрации, так и за счет координации действий с партнерами по всему миру, чтобы гарантировать их готовность вмешаться в любую ситуацию", – рассказал журналистам американский чиновник на условиях анонимности.

По его словам, в их число входят союзники в Европе, с которыми Блинкен встретится в Брюсселе, а также другие страны, такие как Южная Корея, которая может сыграть решающую роль, учитывая ее обеспокоенность по поводу углубляющегося союза между РФ и Северной Кореей.

Как отмечает Reuters, Трамп критиковал помощь Байдена Украине, усиливая обеспокоенность относительно будущей поддержки Киева в условиях, когда Белый дом, Сенат и, возможно, Палата представителей будут контролироваться республиканцами.

"Самое важное, что они могут сделать... – это, по сути, передать как можно больше этой работы европейцам", – заявила Энн-Мари Слотер, гендиректор аналитического центра New America и бывший сотрудник Госдепа.

По ее словам, в Европе готовятся к второму президентству Трампа, хотя стремятся публично заявить о том, что будут сотрудничать с ним.

"(Блинкен) может предпринять какие-то закулисные, малозаметные действия", – сказал Слотер, а также "напомнить европейцам, что у них по-прежнему много друзей в США, даже если правительство займет совершенно иную позицию".

А по словам Дэниела Фрида, отставного американского дипломата, ныне работающего в аналитическом центре Atlantic Council, у уходящей команды Байдена нет иного выбора, кроме как попытаться поставить Украину в наилучшую позицию для потенциальных мирных переговоров.

По словам Фрида, это может включать координацию действий союзников по введению новых санкций против России или ужесточению ужесточения существующих, хотя любые действия, предпринятые сейчас, могут быть легко отменены чиновниками Трампа.

"Если люди Байдена попытаются загнать их в угол или набрать очки, люди Трампа могут просто отвергнуть это сразу", – сказал он.