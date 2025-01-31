Обсудили увеличение расходов на оборону: генсек НАТО провел разговор с новым главой Пентагона

Новый министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет провел первый в должности телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Чиновники обсудили общую приверженность усилению Североатлантического альянса.

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О деталях переговоров рассказал представитель министерства обороны США Джон Уллиот, его заявление опубликовали в четверг, 30 января, на сайте Пентагона. Хегсет подчеркнул, что Америка под руководством президента Дональда Трампа полностью отдана достижению этих целей на фоне современных угроз.

Рютте и Хегсет договорились продолжать сотрудничество и встретиться лично в ближайшее время.

"Оба лидера подчеркнули важность увеличения расходов на оборону Альянса и расширения мощностей оборонной промышленности с обеих сторон Атлантики. Хегсет подчеркнул, что Соединенные Штаты под руководством президента Трампа полностью привержены достижению этих целей перед лицом современных угроз. Оба лидера договорились тесно сотрудничать и вскоре встретиться лично", – отметили в американском ведомстве.

Марк Рютте на своем аккаунте в соцсети Х со своей стороны отметил, что провел "прекрасный первый звонок" с Гегсетом.

"Чтобы сдерживать и защищаться, мы должны оставаться сильными, объединенными и готовыми к бою – и это то, что НАТО делает каждый день. С нетерпением жду сотрудничества с вами для дальнейшего увеличения расходов на оборону и оборонного производства для крепкого Альянса", – добавил. генсек Альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Пит Гегсет провел первый в должности главы Пентагона разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Оба лидера обсудили, с чем сталкиваются их государства.

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