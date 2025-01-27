Новый глава Пентагона Хегсет провел первый разговор с Нетаньяху: о чем договорились

Новый министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет провел первый в должности главы Пентагона разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Оба лидера обсудили, с чем сталкиваются их государства.

Видео дня

Об этом говорится в официальном сообщении Пентагона в воскресенье, 26 января. Отмечается, что разговор был ознакомительным.

"Министр обороны Пит Хегсет и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провели сегодня вступительный телефонный разговор, чтобы обсудить существующую между Соединенными Штатами и Израилем незыблемую связь. Оба лидера обсудили важность продвижения взаимных интересов безопасности и приоритетов, особенно перед лицом угроз", – говорится в сообщении ведомства.

Хегсет со своей стороны отметил приверженность США при президентстве Дональда Трампа в вопросе обеспечения Израиля возможностями для самообороны.

По итогам разговора представителя стран согласились поддерживать тесную связь в будущем.

"Разговор Хегсета и Нетаньяху подчеркивает приверженность США Израилю, особенно перед лицом постоянных угроз безопасности и продолжающейся войны с ХАМАС", – прокомментировали в CNN.

Напомним, что перед началом перемирия в секторе Газа Нетаньяху отметил, что президент США Дональд Трамп сказал, что первый этап соглашения об освобождении заложников является "временным прекращением огня". По его словам, глава Белого дома, как и его предшественник Джо Байден, подчеркнули, что Израиль может вернуться к боевым действиям в Газе, если следующие этапы соглашения не будут реализованы.

Премьер-министр также добавил, что США пообещали, что у Израиля будет необходимое оружие, чтобы в случае необходимости вернуться к боевым действиям, и сделает это "новыми способами и с очень большой силой".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп отменил решение Джо Байдена относительно передачи Израилю 900-килограммовых авиабомб. Вашингтон должен был передать Тель-Авиву 1800 неуправляемых авиабомб MK-84.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!