Обсудили альтернативные маршруты зернового экспорта: Зеленский провел в Греции переговоры с Санду. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Украина – Балканы в Афинах провел переговоры с президентом Молдовы Майей Санду. Ключевыми темами разговора стали развитие партнерства между двумя государствами и совместное противодействие агрессии и гибридным угрозам, которые генерирует Российская Федерация.

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Также Зеленский и Санду обсудили альтернативные маршруты по экспорту зерна из Украины после выхода РФ из зернового соглашения. Подробности переговоров сообщил украинский президент.

"Провел переговоры с президентом Молдовы Майей Санду о развитии партнерства и совместном противодействии российским агрессивным политикам и гибридным угрозам. Обсудили также альтернативные маршруты зернового экспорта. Работаем вместе на пути наших стран к вступлению в ЕС", – рассказал Зеленский.

Между тем, в пресс-службе главы государства добавили, что лидеры двух государств отметили активное развитие политического диалога между странами и обсудили дальнейшие контакты, в частности участие Молдовы в третьем саммите международной Крымской платформы в Киеве 23 августа.

Санду же после разговора с Зеленским в очередной раз поблагодарила Украину за несокрушимость в сопротивлении российской агрессии.

"Содержательная дискуссия с президентом Украины Владимиром Зеленским. И Молдова, и Украина стремятся присоединиться к ЕС не только для того, чтобы процветать, но и для того, чтобы процветать как надежные демократии и обеспечить безопасность наших наций. Всегда благодарна Украине за ее сопротивление российской агрессии. Мы с Украиной", – написала Сайду на своей странице в соцсети.

Напомним, ранее в этот день Зеленский провел переговоры с главой болгарского правительства Денковым, после чего стало известно, что Болгария может предоставить Украине 100 единиц бронетехники.

Также украинский президент встретился с Зеленским встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем, в ходе разговора последний заявил о твердой поддержке Сербией территориальной целостности Украины.

В то же время в Афинах Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен обсудили зерновое эмбарго ЕС.