Зеленский встретился с президентом Сербии в Афинах: стали известны подробности. Фото

В Афинах президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем 22 августа. Они провели переговоры, в ходе которых Вучич подтвердил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины.

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Об этом в Instagram сообщил сам сербский президент. Он назвал разговор с украинским коллегой "хорошим и открытым".

"Хороший и открытый разговор с президентом Зеленским обо всех важных вопросах, как для Сербии и Украины, так и для всего региона и мира. Мы обсудили события в Украине, Косово и Метохии, и я еще раз отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о которой мы четко и недвусмысленно говорим с начала конфликта", – отметил Вучич.

Положительно оценил разговор с сербским коллегой и Зеленский.

"Открытый, честный, продуктивный разговор с президентом Сербии Вучичем. Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. О будущем наших народов в общем европейском доме. О развитии отношений, которое является нашим общим интересом", – рассказал он.

Напомним, ранее Зеленский провел переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. По итогам встречи стало известно, что Болгария может предоставить Украине 100 единиц бронетехники.

Глава государства отметил, что во время переговоров также обсуждались вопросы черноморской безопасности и защиты альтернативных "зерновых коридоров".