Обрушение дома во Флориде: количество жертв возросло до 86

Под завалами 12-этажки в округе Майами-Дейд (юг штата Флорида, США) нашли тела еще семерых погибших 24 июня. На сегодня число жертв трагедии возросло уже до 86.

Такую информацию озвучила глава округа Даниэлла-Ливайн Кави на брифинге 10 июля. Мероприятие транслировалось на Facebook-странице ведомства.

"Мы вытащили семь тел. Судьба 43 человек остается неизвестной", – подчеркнула она.

Видео дня

До сих пор спасательные службы находятся на месте поисков, которые продолжаются уже 16 сутки после ЧП. Во время них специалисты применяли специальные камеры, а также инфракрасное оборудования.

"Спасатели все еще работают. То, что происходит сейчас, ничем не отличается от того, что было пять дней назад", – отметила чиновник.

Напомним: часть многоэтажки во Флориде обвалилась ночью 24 июня. На место ЧП направили 80 бригад спасателей, территорию возле нее окружили. Момент трагедии попал на видео.

Поверенный ассоциации кондоминиумов разрушенного дома Кеннет Директор заявил, что обрушение нельзя было предвидеть. Одной из причин ЧП он назвал трещины и проседание почвы. До этого местные власти опровергали слухи об аварийности здания.

5 июля во Флориде снесли взрывом уцелевшую часть Champlain Towers South.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время обрушения дома в Майами-Дейд выжил Стив Розенталь. Мужчина рассказал, что спастись ему удалось чудом. По его словам, в момент ЧП он слышал громкий звук, а затем комната стала дрожать.