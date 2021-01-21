Обложки мировых СМИ запестрели фото с президентом Байденом: реакция на инаугурацию

20 января вся Америка онлайн наблюдала за тем, как второй президент-католик Джо Байден на 128-летней Библии присягал на верность своему народу. В то же время инаугурация 46-го главы США приковала к себе внимание и всего мира.

На второй день СМИ запестрели заголовками о закреплении "победы демократии" в Штатах как минимум на следующие четыре года, а некоторые с осторожным оптимизмом предупреждали о трудностях, которые ждут впереди новую администрацию Белого дома. Предлагаем подборку самых ярких обложек мировых изданий, а также их комментарии по этому знаковому событию (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Например, популярный американский журнал Time вышел с изображением Байдена на фоне беспорядка в своем кабинете и короткой многозначительной фразой "День первый".

Некоторые известные издания использовали в качестве иллюстрации к статьям фотографию с эмоционального выступления 46-го президента на церемонии и вынесли в заголовки цитаты из его инаугурационной речи.

Еще многие разместили на первых полосах фотографию момента, когда Байден целует свою жену Джилл.

В частности, британская газета The Times под президентским поцелуем написала заголовок: "Время для единства".

На первой полосе The Washington Post Байден принимает присягу президента, а рядом его цитата "Единство – это путь".

Первую полосу американской The New York Times украшает заголовок "Демократия восторжествовала": Байден обещает исцелить нацию" на фоне большого фото объятий президента с женой Джилл.

Эту же цитату использовал Financial Times, добавив фото Байдена, который приносит присягу.

Британская газета The Guardian тоже выбрала название "Демократия победила" вместе с фото Байдена, который выступает с речью на ступенях Капитолия.

Со своей стороны The Daily Mail поздравила "новый рассвет Америки". На первой полосе газеты размещена фотография Трампа, который покидает Белый дом, и супруги Байдены, которые празднуют инаугурацию.

"Дон пошел... вперед, Джо!" – подчеркнуло издание.

Напомним: 20 января Джо Байден официально вступил в должность президента США и подписал первые указы. О том, что происходило в день его инаугурации, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, после инаугурации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис буквально засыпали подарки, в том числе от лидеров Конгресса. Презентация проходила на церемонии, устроенной конгрессменами вместо традиционного обеда.