Обложки мировых СМИ запестрели фото с президентом Байденом: реакция на инаугурацию

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
6,7 т.
Инаугурация Байдена

20 января вся Америка онлайн наблюдала за тем, как второй президент-католик Джо Байден на 128-летней Библии присягал на верность своему народу. В то же время инаугурация 46-го главы США приковала к себе внимание и всего мира.

На второй день СМИ запестрели заголовками о закреплении "победы демократии" в Штатах как минимум на следующие четыре года, а некоторые с осторожным оптимизмом предупреждали о трудностях, которые ждут впереди новую администрацию Белого дома. Предлагаем подборку самых ярких обложек мировых изданий, а также их комментарии по этому знаковому событию (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Например, популярный американский журнал Time вышел с изображением Байдена на фоне беспорядка в своем кабинете и короткой многозначительной фразой "День первый".

Обложка журнала Time

Некоторые известные издания использовали в качестве иллюстрации к статьям фотографию с эмоционального выступления 46-го президента на церемонии и вынесли в заголовки цитаты из его инаугурационной речи.

Обложка i newspaper

Еще многие разместили на первых полосах фотографию момента, когда Байден целует свою жену Джилл.

Обложка The Daily Telegraph

В частности, британская газета The Times под президентским поцелуем написала заголовок: "Время для единства".

Обложка The Times

На первой полосе The Washington Post Байден принимает присягу президента, а рядом его цитата "Единство – это путь".

Обложка The Washington Post

Первую полосу американской The New York Times украшает заголовок "Демократия восторжествовала": Байден обещает исцелить нацию" на фоне большого фото объятий президента с женой Джилл.

Обложка The New York Times

Эту же цитату использовал Financial Times, добавив фото Байдена, который приносит присягу.

Обложка The Financial Times

Британская газета The Guardian тоже выбрала название "Демократия победила" вместе с фото Байдена, который выступает с речью на ступенях Капитолия.

Обложка The Guardian

Со своей стороны The Daily Mail поздравила "новый рассвет Америки". На первой полосе газеты размещена фотография Трампа, который покидает Белый дом, и супруги Байдены, которые празднуют инаугурацию.

"Дон пошел... вперед, Джо!" – подчеркнуло издание.

Обложка Daily Mail

Напомним: 20 января Джо Байден официально вступил в должность президента США и подписал первые указы. О том, что происходило в день его инаугурации, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Обложка South China Morning Post
Обложка Metro

Как сообщал OBOZREVATEL, после инаугурации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис буквально засыпали подарки, в том числе от лидеров Конгресса. Презентация проходила на церемонии, устроенной конгрессменами вместо традиционного обеда.

СШАИнаугурация Джо БайденаСМИгазета The New York TimesДжо Байден