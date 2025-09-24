'Облегчит проведение защитных операций': в Латвии хотят затопить осушенные торфяные болота на границе с Россией и Беларусью

Министерство обороны Латвии сообщило, что страна восстановит торфяные болота, которые могут стать естественными барьерами на границе с Россией и Беларусью. Эти торфяники в прошлом также служили в военных целях, в частности партизаны использовали их как укрытие во время войны.

Об этом сообщило TVP со ссылкой на заявление Национальных вооруженных сил Латвии. В нем отмечается, что возрождение некоторых территорий станет важным вкладом в укрепление обороноспособности страны.

Военные отметили, что такое решение не только усилит защиту границы, но и позволит сократить необходимые материально-технические и кадровые ресурсы.

"Восстановление болотных экосистем не только облегчает проведение защитных операций, но и позволяет уменьшить материальные, технические и человеческие ресурсы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что проект предусматривает восстановление болот, водоемов и лесов на участках, где ранее проводилась добыча торфа.

Приоритет будет предоставляться тем территориям добычи торфа, где восстановление экосистем больше всего будет способствовать строительству "Балтийской линии обороны" – запланированной сети милитаризованных позиций по всей Литве, Латвии и Эстонии, которые имеют общую границу с Россией и Беларусью.

Балтийские страны инвестируют в свою безопасность

В последние годы Латвия инвестировала значительные средства в безопасность на восточной границе с Россией и Беларусью на фоне продолжающегося миграционного кризиса и войны в Украине.

В Латвии также открыли морской полигон, который станет площадкой для испытаний новейших разработок в сфере обороны. Это место позволит тестировать военные технологии, в частности системы дронов, в реальных условиях.

Власти соседней Литвы также осознают опасность, грозящую им в случае, если Россия решит воевать с НАТО. По мнению аналитиков, одним из первых действий Кремля станет вторжение в Сувалкский коридор, который соединяет РФ с Калининградом и отрезает страны Балтии от остальной части Альянса.

Именно поэтому руководство Литвы активно принимает меры для защиты страны.

5 сентября Литва завершила установку противотанковых конструкций напротив моста Луизы, который соединяет страну с Калининградской областью РФ. Эти инженерные препятствия остановят движение противника, чтобы его можно было уничтожить огнем. Кроме наземных фортификаций Литва развернула на своей территории постоянную немецкую танковую бригаду, а также мобилизовала пять с половиной тысяч добровольцев для защиты страны, если туда придет война.

Как сообщал OBOZ.UA, Эстония, Латвия и Литва создают эшелонированную линию обороны из 600 бункеров на границе с Россией и Беларусью. Большинство бункеров будет построено в Ида-Вирумаа и на юго-востоке Эстонии, но некоторые также будут расположены возле Чудского озера.

