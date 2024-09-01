Литва мобилизовала тысячи добровольцев для защиты государства: что происходит

В Литве пять с половиной тысяч добровольцев записались в комендатуры, чтобы защищать страну, если туда придет война. В мирное же время они должны стать связующим звеном между населением и армией.

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Такая мобилизация была идеей литовских властей, стремящихся привлечь гражданское население к защите государства. Об этом говорится в сообщении "Польского радио".

Отмечается, что 5,5 тысячи граждан зарегистрировались в комендатурах или специальных офисах комендантов. Больше всего добровольцев насчитали в Вильнюсском регионе – более 2,5 тыс. человек.

Доброволец Томаш Божероцкий в комментарии СМИ объяснил свое решение тем, что он хочет быть полезным". Историк из Вильнюсского университета стремился приобрести конкретные навыки.

"Комендатура – это не только подготовка к партизанской войне в случае возможной оккупации, но и регистрация и добровольное участие в другой сфере общественной жизни. Это может быть логистика или психология. Не все из нас созданы для того, чтобы быть солдатами", – отметил мужчина.

Во время возможной войны часть его товарищи, очевидно, станет спецназовцами. Ведь в военное время задачей комендатур в Литве, среди прочего, является борьба с диверсионными группами, защита объектов критической инфраструктуры, установка блокпостов и надзор за процессом эвакуации.

Процесс регистрации добровольцев закончился в полночь 31 августа. В сентябре тысячи литовцев, решивших ими стать, пройдут отбор, а затем будут проходить специализированные тренинги, первые из которых запланированы уже на октябрь.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае сало известно, что Россия пытается захватить часть моря рядом с Литвой и Финляндией, чтобы посмотреть на реакцию НАТО. Страна-агрессор в одностороннем порядке намерена объявить своими внутренними морскими водами часть Балтийского моря.

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