Обещанные Хорватией вертолеты Ми-8 прибыли в Украину. Фото

Хорватские вертолеты Ми-8, переданные украинским бойцам для контрнаступления Сил обороны и освобождения своих территорий от захватчиков, прибыли в Украину. 14 пилотируемых летательных аппаратов вылетели из Загреба и были доставлены на нашу территорию по воздуху.

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Еще пять таких же вертолетов Воздушные силы ВСУ ожидают в ближайшее время, они прибудут наземным путем. Об этом сообщают в издании "Военный курьер".

Отмечается, что первая партия Ми-8 была отправлена в Украину три дня назад. Летели судна через Польшу.

Ми-8 – советский многоцелевой вертолет, разработанный в начале 1960-х годов. Самый массовый вертолет с двумя двигателями, один из самых массовых вертолетов в истории авиации. Широко используется для выполнения многих гражданских и военных задач.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша назвала число самолетов МиГ-29, которые были переданы Украине в рамках оказания военной помощи. Войска Воздушных сил нашей армии получат десять истребителей, что поможет качественней провести контрнаступление, анонсированное Генштабом раньше.

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