Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29, – министр обороны

Польша назвала число самолетов МиГ-29, которые были переданы Украине в рамках оказания военной помощи. Войска -Воздушных сил нашей армии получат десять истребителей, что поможет качественней провести контрнаступление, анонсированное Генштабом раньше.

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Об этом заявил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак, передает пресс-служба его ведомства в Twitter. Он прибыл в Канаду с официальным визитом и обратился к Киеву.

"Польша предоставила Украине 10 истребителей МиГ-29", – коротко обозначил он.

Напомним, что ранее украинская армия получила 13 истребителей также от Словакии. По словам главы оборонного ведомства Ярослава Надя, передача истребителей Украине была осуществлена ​​по суше с учетом максимально возможной безопасности.

МиГ-29 – многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Прежде был основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов XX века. Сейчас состоит на вооружении Воздушных сил нескольких стран мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, польский лидер Дуда ранее говорил о готовности Варшавы передать МиГ-29 в составе международной коалиции. По его словам, у Польши еще есть "десяток МиГ-29", полученных в начале 90-х от армии ГДР. На смену им страна получит современные FA-50 из Южной Кореи и американские F-35. При этом официально не уточнялось количество самолетов, которые Польша планирует передать Киеву. Также не назывались сроки.