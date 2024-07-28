Рухнул последний бастион в Демократической партии, пытавшийся противостоять Харрис. Бывший президент Барак Обама сообщил в сети Х, что вместе с женой Мишель (которую многие — но не она сама! — хотели видеть кандидатом от демократов) позвонил Харрис с выражением как полной поддержки, так и уверенности в том, что она станет фантастическим президентом.

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Теперь Харрис уже в начале августа должна быть [почти] беспроблемно номинирована на участие в американском суперфинале, который состоится 5 ноября, причём, возможно даже, на участие уже в статусе президента, если партия настоятельно порекомендует Байдену ради этого досрочную отставку.

Надеюсь, что Харрис будет во всесторонней поддержке Украины гораздо более решительной, чем Байден. А то пока что уже даже звонка министра обороны рф американскому коллеге оказалось достаточно, чтобы США дали Украине указание "не делать то, что она думает сделать, если такое думает", как сообщает The New York Times.

Что именно имеется в виду, анонимные источники NYT не рассказывают, а говорят лишь то, что это нельзя. Так сегодняшняя администрация Главной страны мира нас защищает. Осторожно, чтобы не слишком. Потому в безбайденовское будущее смотрю с оптимизмом.