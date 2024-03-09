ОАЭ страдают от сильных ливней: Дубай частично ушел под воду. Фото и видео

В субботу, 9 марта, Объединенные Арабские Эмираты накрыла непогода, сильные дожди с грозами и градом прошли в нескольких частях страны. После этого город Дубай частично ушел под воду.

Об этом пишет Khaleej Times. Сильные дожди привели к подтоплению дорог. В сети активно публиковали кадры последствий непогоды и черного из-за шторма неба над городом.

Из-за ливня были приостановлены авиасообщение и морское сообщение. В ряде районов перестал ходить общественный транспорт. Некоторые дома и предприятия затопило.

Было объявлено, что школы и учреждения будут работать в дистанционном режиме. Парки и рынки в Дубае прекратили работу.

Жителям посоветовали оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

Для ликвидации последствий непогоды были привлечены 700 единиц техники, среди которых 250 автоцистерн, 300 насосов для воды и более 180 автомобилей экстренной помощи.

Ожидается, что дожди в ОАЭ продолжатся и в воскресенье, 10 марта, хотя пик непогоды и пришелся на субботу.

Как сообщал OBOZ.UA, провинция Западная Суматра в Индонезии была затоплена из-за сильного дождя, который заливал несколько районов. Наводнение повлекло за собой оползни, из-за которых в Пессисире-Селатане погибли 3 человека и 9 пропали без вести.

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