В Индонезии масштабное наводнение повлекло за собой оползни: три человека погибли, десять пропали без вести

Провинция Западная Суматра в Индонезии была затоплена из-за сильного дождя, который со вчерашнего дня обрушился на несколько районов. Наводнение повлекло за собой оползни, из-за которых в Песисир-Селатане погибли 3 человека и 9 пропали без вести.

Об этом сообщает официальный вещатель Индонезии. Число пострадавших пока неизвестно; местные власти рассказывают, что десятки тысяч человек из-за стихийного бедствия остались без жилья.

Больше всего пострадал округ Пессиссир-Селатан: здесь три человека погибли и девять были объявлены пропавшими без вести после того, как обрушилась и была смыта церковь.

Оползни также зафиксированы в Паданге, Наггало, Вест-Пасаман-Ридженсе и других городах провинции. Кроме того, в результате наводнения обрушился мост в Балинка, а в Ранах-Батахан течением было снесено жилое здание.

Всего в провинции пострадали не менее 20 тысяч домов; более 45 тысяч человек самостоятельно эвакуировались в соседние регионы.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом году наводнение на водных объектах Чернобыльской зоны началось необычно рано. Однако специалисты надеются, что большая вода создаст благоприятные условия для пойменных экосистем.

А тем временем в США все еще бушуют мощные лесные пожары, уже выжившие около 150 тысяч гектаров площади. Эпицентром стихийного бедствия стал Техас, хотя огонь давно вышел за пределы штата.

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