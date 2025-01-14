О таких вещах публично не говорят: Писториус прокомментировал возможность размещения иностранных войск в Украине

Обсуждать размещение иностранных войск на территории Украины еще не время. Министр обороны Германии Борис Писториус, который 14 января посетил Киев, не говорил об этом с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.

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Об этом глава немецкого МО рассказал на пресс-конференции в Киеве. Он считает, что это вопрос переговоров между Украиной, Россией и другими государствами.

В то же время Писториус не исключил такого варианта.

"Мы не обсуждали это сегодня, потому что сейчас не время. Если бы мы это и сделали, то мы бы не говорили об этом публично, потому что речь идет о переговорах между Украиной, Россией и другими странами. Было бы не очень разумно говорить о наших позициях раньше времени. Мы рассматриваем все опции, но не говорим об этом", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 14 января в Киев с неанонсированным визитом приехал Борис Писториус. Глава немецкого оборонного запланировал провести переговоры с политическим руководством нашей страны.

– На встрече с Зеленским министр обороны Германии заявил, что Берлин подготовил все необходимое для помощи Киеву на 3 млрд евро. Однако возникла задержка из-за переговоров в немецком правительстве об источниках финансирования нового пакета.

– Вместе с президентом они обсудили усиление обороноспособности Украины, развитие нашей противовоздушной обороны и инвестиции в оборонную промышленность.

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