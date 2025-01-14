Германия подготовила все необходимое для помощи Украине на €3 млрд: Писториус рассказал, в чем заминка

Германия подготовила все необходимое для помощи Украине в 3 млрд евро. Однако возникла задержка из-за переговоров в немецком правительстве об источниках финансирования нового пакета.

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В Германии до сих пор не принят бюджет, однако в правительстве надеются найти решение. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 14 января.

"В отношении пакета помощи на 3 млрд, мы подготовили все, что нужно, но мы до сих пор в процессе переговоров внутри правительства, потому что все еще стоит вопрос средств, которых еще нет, потому что до сих пор нет бюджета. Это всего-навсего фискальная проблема в правительстве. Мы работаем над этим, и я сохраняю оптимизм, что мы найдем решение", – подчеркнул немецкий чиновник.

Он также подчеркнул, что часть демократических партий Германии изъявили желание делать шаги в этом направлении.

Кроме того, Писториус упомянул, что после выборов 23 февраля к власти в стране придет новое правительство. Однако каким бы оно ни было, Германия и дальше будет поддерживать Украину "надежно, непоколебимо, преданно и энергично".

"Никакого сомнения на этот счет", – заверил глава Минобороны ФРГ.

Писториус добавил, что в Киев прибыл для обсуждения тесного сотрудничества промышленностей двух стран, увеличения количества совместных предприятий и прямых закупок в оборонной промышленности Украины при поддержке европейских средств.

Он также выразил надежду, что 54 новых немецких колесных гаубиц RCH 155 прибудут в Украину как можно скорее, о передаче первой из них сообщалось накануне, 13 января.

Напомним, утром 14 января стало известно, что министр обороны Германии Писториус прибыл в Киев с неанонсированным визитом. У него планировались встречи с политическим руководством Украины, в частности с Зеленским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

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