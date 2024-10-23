'О Молдове и судьбе страны': дебаты между Санду и Стояногло пройдут без модератора

Дебаты перед вторым туром выборов президента Молдовы между Майей Санду и Александром Стояногло состоятся 27 октября. Разговор кандидатов пройдет без модератора.

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Это произошло на фоне бурных обсуждений молдовского журналиста и телеведущего Георгия Гонца, который должен был модерировать дискуссию. Дело в том, что он перед голосованием 20 октября призывал граждан страны бойкотировать референдум. В итоге Санду на странице в Facebook предложила вообще отказаться от модератора; Стояногло согласился, хотя сперва и настаивал, чтобы дебаты вел Гонца.

"Господин Стояногло, я ждала дебатов о Молдове и судьбе страны. Но вы превратили их в обсуждение модератора. Это не то, чего ждут молдоване. Люди хотят увидеть мой и ваш план для Молдовы. Давайте исключим модератора из этой дискуссии. Вы – кандидат на выборах, и именно вы должны обращаться к людям. Итак, в воскресенье, в 10 утра, я жду вас во Дворце республики, где мы обсудим будущее Молдовы один на один, без модератора. Я задам вам десять вопросов, и вы зададите мне десять вопросов. Люди достаточно мудры, чтобы сами решить, какого президента они хотят. Не бойтесь", – заявила Санду.

Оппонент нынешней главы страны в своем Telegram-канале заявил, что, "конечно, согласен с предложением". Он готов провести дебаты в рамках предложенных правил, которые назвал "действительно очень комфортными".

"Единственное, на будущее, в качестве комплимента. Дискуссию о неприемлемости тех или иных модераторов начал не я. Но я рад, что вы нашли возможность скорректировать свою позицию. Спасибо вам за это", – попытался уколоть Санду Стояногло.

Добавим: еще одни дебаты политиков, организованные на национальном телевидении, запланированы на понедельник, 28 октября.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ходе референдума в Молдове внесение европейского вектора в Конституцию поддержали 50,46% граждан. Против выступили 49,54%.

– В первом туре президентских выборов лидер – Майя Санду с 42,45% поддержки. На втором месте Александр Стояногло с 25,98% голосов.

– О том, как Россия стремится установить подконтрольную власть в Молдове и почему это опасно для Украины, читайте в материале нашего издания по ссылке.

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