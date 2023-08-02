'Нужно остановить террор': в Еврокомиссии отреагировали на усиление обстрелов Украины со стороны РФ

В Европейской комиссии (ЕК) отреагировали на усиление Россией обстрелов Украины, в результате которых ежедневно страдает мирное население. Там отметили, что российский террор нужно остановить.

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Соответствующее заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале Еврокомиссии. В ЕК напомнили о последних военных преступлениях россиян: ударах по гражданской инфраструктуре в Днепре, Сумах, Кривом Роге, Херсоне, Харькове и других украинских городах.

Войска РФ цинично наносят удары по жилым домам, а также учебным заведениям и больницам, убивая и травмируя все больше мирных людей.

Страна-агрессор и все причастные к этим атакам должны ответить за свои действия и быть наказаны.

"Причастные к военным преступлениям будут привлечены к ответственности", – отметила спикер внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Войска России посреди дня 1 августа обстреляли гражданскую инфраструктуру украинского Херсона. Под удар попало медицинское учреждение, где в результате действий военных преступников погиб врач.

– Количество пострадавших в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу превысило 80 человек, среди них – семеро детей. В больницах остаются 19 человек, все в состоянии средней тяжести. Погибли шесть мирных жителей, в том числе десятилетняя девочка.

– В ночь на вторник, 1 августа, российские оккупационные войска атаковали Харьков дронами-камикадзе Shahed. Один из вражеских БПЛА частично разрушил общежитие, в результате действия оккупантов ранения получил 63-летний мужчина.

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